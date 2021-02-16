Один из самых больших соперников Федора Емельяненко проведет бой в России

Бразильский боец Вагнер Мартинс, известный по прозвищу Зулузиньо, проведет бой с россиянином Юсуфом Шуваевым на турнире AMC Fight Nights, который состоится 23 февраля в Сочи.

Зулузиньо 31 декабря 2005 года вышел против Федора Емельяненко на шоу Pride и проиграл техническим нокаутом. Бразилец — один из самых больших соперников в карьере Емельяненко: его рост — 201 см, а вес — 180 кг. На счету 42-летнего Зулузиньо 12 побед и 9 поражений в ММА. У Шуваева — 6 побед и 1 ничья.

Поединок Зулузиньо и Шуваева станет четвертьфиналом Гран-при гигантов Fight Nights.