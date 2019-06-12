Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором

Боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов допустил, что может провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом 30-летний россиянин рассказал на собственном Youtube-канале.

– Мы еще не закончили то, что произошло 6 октября. Я не скажу, что сейчас начало этого, скорее, мы находимся в середине. Впереди у нас достаточно боев. Собираемся писать историю и дальше доказывать, что, находясь далеко в горах, можем достичь определенных успехов и высот, – сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле 2019-го. На счету Хабиба 27 боев и ни одного поражения. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года.

​Хабиб проведет следующий поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

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