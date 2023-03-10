Фаридун Одилов: «Хотел бы проверить Минеева»

Бывший чемпион среднего дивизиона лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, ныне боец АСА Фаридун Одилов изъявил желание подраться с россиянином Владимиром Минеевым.

«Интересен ли бой с Минеевым? Конечно, — ответил Одилов журналистам после победы на АСА 153. — Он тоже один из лучших бойцов в России. Хотел бы проверить себя в бою с ним, и его тоже проверить».

На турнире АСА 153, который состоялся 9 марта в Москве, Одилов техническим нокаутом в первом раунде победил бразильца Наталисио Фильо.

Минеев — чемпион АМС Fight Nights в среднем весе.