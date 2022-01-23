Брэндон Морено: «Сегодня Фигерейдо был расчетливее в своих атаках»

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено рассказал, в чем прибавил Дейвисон Фигерейдо по сравнению с предыдущими двумя поединками.

«Я поддавливал его сегодня, он отходил назад, но потом неожиданно взрывался, — сказал Морено на послематчевой пресс-конференции. — Мне кажется, объем ударов был на моей стороне, хотя он взял силой. В первом бою было то же самое, я давал объем, он — силу, но ты никогда не знаешь наверняка, что увидят судьи. Я не мог действовать слишком агрессивно сегодня, потому что он только этого и ждал. Мне приходилось выжидать, финтить. Был ли он агрессивнее сам? Он был расчетливее в своих атаках, понимал лучше, чем в прошлый раз, когда атаковать.

После боя для меня не было проблемой подойти к его команде, поздравить их. Единственное, я не готов выразить уважение его тренеру Эрику. Почему? Я не люблю драмы в моей жизни, но вы можете провести свое расследование и узнать, что в один момент он поступил в отношении меня некрасиво».

Фигерейдо победил Морено единогласным решением на UFC 270 и вернул пояс чемпиона.