Нейт Диас: «Просто к слову, я бы задушил Чарльза Оливейру. Это очень легко»

Нейт Диас уверен, что он бы легко задушил Чарльза Оливейру

Полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) уверен, что он бы без труда засабмитил действующего чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейру (33-8).

«Просто к слову, я бы задушил Чарльза Оливейру. Это очень легко», — написал Диас в Twitter.

В своей карьере 37-летний Диас 11 раз побеждал сабмишном, в то время как на счету 32-летнего Оливейры числится 21 сабмишн.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3). Также Диас неоднократно заявлял, что UFC не дает ему боев.

Оливейра в последнем поединке победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.