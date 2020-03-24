Президент UFC Дана Уайт выложил фотографию с постаревшими бойцами Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

— Я тоже беспокоился об этом... Но я сделаю это, — подписал Уайт фото в Instagram.

— Выглядит неплохо, — отреагировал Нурмагомедов в комментариях.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоным должен стать главным на турнире UFC 249. Из-за пандемии коронавируса его не удастся провести в Бруклине. Встреча запланирована на 18 апреля.

На счету 31-летнего россиянина 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего американца 25 побед и 3 поражения.