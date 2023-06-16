Немков — Ромеро: где смотреть прямую трансляцию боя Bellator 297

В ночь с 16 на 17 июня в Чикаго (США) российский боец ММА Вадим Немков проведет поединок с кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире Bellator 297. Их бой возглавит вечер единоборств. Начало не ранее 05.40 по московскому времени 17 июня.

Турнир покажет американский спутниковый телеканал Showtime. В России официально Bellator 297 транслироваться на ТВ и сайтах не будет. Текстовая онлайн-трансляция поединка Немков — Ромеро будет доступна на сайте «СЭ».

У 30-летнего Немкова в ММА — 15 побед, два поражения и один бой был признан несостоявшимся. 18 ноября 2022-го россиянин единогласным решением судей победил американца Кори Андерсона на Bellator 288.

На счету 46-летнего Ромеро — 15 побед и шесть поражений. 23 сентября 2022 года кубинец нокаутировал нидерландца Мелвина Манхуфа на Bellator 285.