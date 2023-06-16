ACA 159: Вартанян победил Резникова и выиграл Гран-при ACA в легком весе

В Сочи завершился турнир ACA 159, в главном бою которого Эдуард Вартанян (25-4) победил Артема Резникова (24-7) в третьем раунде техническим нокаутом и выиграл Гран-при в легком весе. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Легкий вес: Эдуард Вартанян (Россия) победил Артема Резникова (Казахстан) — TKO, 3-й раунд.

Полутяжелый вес: Григор Матевосян (Россия) победил Степана Горшечникова (Россия) — TKO, 2-й раунд.

Легкий вес: Александр Матмуратов (Россия) победил Хавьера Басурто (Эквадор) — TKO, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Азамат Пшуков (Россия) победил Александро Прайя (Бразилия) — TKO, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Легкий вес: Мехди Дакаев (Россия) победил Эвертона Даниэля Фрэйтаса (Бразилия) — TKO, 1-й раунд.

Легкий вес: Адлан Батаев (Россия) победил Жакшилыка Мырзабекова (Киргизия) — Раздельное решение судей.

Легкий вес: Юсуп Умаров (Россия) победил Алейна Илунгу (ЮАР) — Единогласное решение судей.

Полусредний вес: Винициус Круз (Бразилия) победил Айнди Умаханова (Россия) — TKO, 2-й раунд.

Полусредний вес: Элиас Сильверио (Бразилия) победил Михаила Дорошенко (Казахстан) — Сабмишн, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Басир Саралиев (Россия) победил Ахмеда Балкизова (Россия) — Единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Тынчтык Канибек Уулу (Киргизия) победил Александра Ковалева (Белоруссия) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Эльжуркаев Амир (Россия) победил Гильерме Доина (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Легчайший вес: Юсуп-Хаджи Зубариев (Россия) победил Расула Малсугенова (Россия) — TKO, 1-й раунд.