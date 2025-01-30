Хьюз заявил, что не будет общаться с Макгрегором

Ирландский боец Пол Хьюз заявил, что не собирается тренироваться и общаться с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.

«Я не буду с ним общаться или тренироваться. Мы разные люди, я веду себя совершенно по-другому. Мы, бойцы, должны уважать друг друга», — цитирует Хьюза ТАСС.

Ирландец проиграл Усману Нурмагомедову решением большинства судей в титульном поединке в легкой весовой категории в турнире PFL. Сообщалось, что Макгрегор мог стать секундантом Хьюза, но этого не произошло. В активе Хьюза 13 побед и 2 поражения.

После боя бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пригласил Хьюза посетить Дагестан.