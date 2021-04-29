Чемпион Bellator Немков рассказал о своем отношении к кулачным боям

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков объяснил, почему ему не нравится смотреть кулачные бои, набирающие сейчас обороты в России.

«Если людям нравится, если люди хотят этого, то пусть смотрят эти бои. Все сейчас у нас происходит на любителя и может кому-то не нравится ММА, кому-то не нравятся кулачные бои. Мне они [кулачные бои] не особо нравятся, потому это, по-моему, чересчур жесткий вид спорта, где ломаются кости, лица, и где много рассечений», — сказал Бейдер в интервью «СЭ» после открытой тренировки на форуме «SportForumLive».

«Я смотрю только какие-то нарезки. А так, чтобы сесть и конкретно смотреть чьи-то кулачные бои, то нет», — добавил Немков.

В ночь на 17 апреля в главном событии Bellator 257 Вадим Немков победил Фила Дэвиса единогласным решением судей. Рекорд россиянина в ММА состоит из 13 победи и 2 поражений.

(Ислам Бабаджанов)