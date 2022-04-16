Васселл нокаутировал Джонсона на Bellator 277

Английский боец Линтон Васселл одержал победу на турнире Bellator 277. В первом раунде он нокаутировал американца Тимоти Джонсона.

В другом поединке основного карда турнира американец Аарон Пико в третьем раунде отправил в нокаут Эдли Эдвардса. Они выступают в промежуточном весе до 150 фунтов.

Напомним, в соглавном поединке действующий чемпион в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков подерется с американцем Кори Андерсоном в рамках финала Гран-при Bellator.