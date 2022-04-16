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Сегодня, 05:55

Васселл нокаутировал Джонсона на Bellator 277

Евгений Козинов
Корреспондент
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Английский боец Линтон Васселл одержал победу на турнире Bellator 277. В первом раунде он нокаутировал американца Тимоти Джонсона.

В другом поединке основного карда турнира американец Аарон Пико в третьем раунде отправил в нокаут Эдли Эдвардса. Они выступают в промежуточном весе до 150 фунтов.

Напомним, в соглавном поединке действующий чемпион в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков подерется с американцем Кори Андерсоном в рамках финала Гран-при Bellator.

Тимоти Джонсон
ММА
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