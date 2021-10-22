Назван состав угловых Федора Емельяненко на бой с Джонсоном

Тренер Федора Емельяненко по боксу Александр Мичков назвал состав угловых на бой легендарного ученика с американцем Тимоти Джонсоном.

«Буду я, Питер Тайссе [тренер по кикбоксингу из Нидерландов. — Прим. «СЭ"] и его друг из Сербии Желько Мийич», — сказал Мичков в интервью «СЭ».

Емельяненко и Джонсон возглавят турнир Bellator 269, который состоится 23 октября на «ВТБ-арене» в Москве.

На счету 45-летнего Емельяненко в ММА 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. У 36-летнего Джонсона — 15 побед и 7 поражений.