Назван состав угловых Федора Емельяненко на бой с Джонсоном
22 октября, 21:34
Тренер Федора Емельяненко по боксу Александр Мичков назвал состав угловых на бой легендарного ученика с американцем Тимоти Джонсоном.
«Буду я, Питер Тайссе [тренер по кикбоксингу из Нидерландов. — Прим. «СЭ"] и его друг из Сербии Желько Мийич», — сказал Мичков в интервью «СЭ».
Емельяненко и Джонсон возглавят турнир Bellator 269, который состоится 23 октября на «ВТБ-арене» в Москве.
На счету 45-летнего Емельяненко в ММА 39 побед, 6 поражений, и один бой был признан несостоявшимся. У 36-летнего Джонсона — 15 побед и 7 поражений.
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