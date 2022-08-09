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Сегодня, 11:17

На бойца UFC напал мужчина с бейсбольной битой

Давид Хачатрян
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33-летний легковес UFC Джаред Гордон (18-5) сообщил, что на улице на него пытался напасть незнакомец с битой. В это время Гордон находился вместе со своей семьей.

«Усмирил парня с битой, который пытался напасть на меня и мою семью, — написал американец в соцсетях. — Не понимаю, как я сдержался, чтобы не набить ему морду. Моя мать вышла из себя и хотела вызвать полицию».

Гордон следующий бой проведет против Леонардо Сантоса (18-5) 20 августа на UFC 278 в Юте, США.

Источник: https://www.youtube.com/shorts/skkdASZVZbc.
ММА
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