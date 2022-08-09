На бойца UFC напал мужчина с бейсбольной битой

33-летний легковес UFC Джаред Гордон (18-5) сообщил, что на улице на него пытался напасть незнакомец с битой. В это время Гордон находился вместе со своей семьей.

«Усмирил парня с битой, который пытался напасть на меня и мою семью, — написал американец в соцсетях. — Не понимаю, как я сдержался, чтобы не набить ему морду. Моя мать вышла из себя и хотела вызвать полицию».

Гордон следующий бой проведет против Леонардо Сантоса (18-5) 20 августа на UFC 278 в Юте, США.