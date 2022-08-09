Александр Емельяненко встретился с Петром Яном: «Отказывается со мной спарринговать!»

Емельяненко встретился с Петром Яном в Академии единоборств РМК

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) опубликовал видео, на котором он встретился с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном (16-3) в Академии единоборств РМК.

«В академии RCC занимаюсь с тренером Петра Яна, чемпиона UFC, — сказал Емельяненко на видео, опубликованном в его соцсетях. — Отказывается со мной спарринговать! Говорит: «Маленький еще!». Пошел я тренироваться, работать, набираться опыта».

Следующий поединок Емельяненко должен провести против Вячеслава Дацика (13-16) на Hardcore Boxing в сентябре.

Ян подерется с Шоном О'Мэлли (15-1) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.