Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:42

Павлович сравнил Хабиба и Махачева по совместным тренировкам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович вспомнил, как выглядели тренировки Хабиба Нурмагомедова, когда они вместе тренировались в зале АКА.

«Хабиб — это жесткий пахарь. Его борьба... Из всех, с кем я видел его работу, никто не мог встать после его борьбы. Как каток. С Исламом они очень похожи. Махачев такой же пахарь. В принципе, они одного уровня. Я не думаю, что у них были сверхсхватки. Просто помогали друг другу работать. Он тоже очень крепкий, и мало кто мог встать из-под него», — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 и провел три защиты титула. После этого он завершил карьеру в конце 2020 года. Ислам Махачев выиграл титул 22 октября 2022. На его счету одна защита пояса.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/pavlovich-sravnil-khabiba-i-makhachev-po-sovmestnym-trenirovkam-244709/
Ислам Махачев
Сергей Павлович
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
0
Читайте также
Фанаты «Спартака» сломали угловой флаг на стадионе перед матчем с «Акроном»
Агрессивные защитники климата терроризируют спорт. Как спасти соревнования от экоактивистов?
В Артемовске боевики ВСУ забросали гранатами подвалы с мирными жителями
Сеул назвал стабильность в отношениях с РФ причиной отказа поставлять оружие Киеву
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана по делу о хищении с «Пушкинских карт»
Редкое солнечное затмение произойдет 20 апреля
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мухумат Вахаев: «Пономарев никакой не борец, он — мешок»

Мухумат Вахаев: «Малыхин и Попов — достойные русские пацаны»
Новости
RSS RSS
Все новости