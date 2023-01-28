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28 января, 16:38

Мовсар Евлоев: «Топурия болтал без умолку, а теперь не отвечает»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев на встрече с болельщиками в Москве заявил, что хотел бы провести бой с грузином Илией Топурией, который также представляет Испанию.

— Он, если честно, у меня на прицеле, — сказал Евлоев. — Благо, он поднялся выше меня в рейтинге, и с ним есть смысл подраться. Но пока на два последних моих вызова он что-то не среагировал. А до того, как подняться в рейтинге, болтал без умолку. Ну никуда он не денется. А так, кроме него, очень много еще достойных соперников в нашем дивизионе.

— Думаю, ему надо по-испански или по-грузински писать. Может быть, тогда отреагирует быстрее, — отметил ведущий.

— Наверное, все-таки по-испански, — сказал Евлоев.

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