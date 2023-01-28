Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

28 января, 18:12

Исмаилов может провести следующий бой 7 марта по правилам бокса

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Магомед Исмаилов.
Фото Известия

Российский боец ММА Магомед Исмаилов сообщил журналистам, что следующий бой может провести 7 марта на турнире RCC по правилам бокса.

«Предложили определенное противостояние — на 7 марта, — сказал Исмаилов. — Просто не урегулировали пару нюансов. Прошу не подводить меня к ответу, не скажу, с кем противостояние. Да, скорее всего, [бой будет] в RCC. Это бокс».

Исмаилов в прошлом бою победил Александра Шлеменко единогласным решением судей. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря в Екатеринбурге.

Бокс
Магомед Исмаилов
1
0
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мовсар Евлоев: «Топурия болтал без умолку, а теперь не отвечает»

Магомед Исмаилов хочет провести бой с Владимиром Минеевым
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости