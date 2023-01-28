Исмаилов может провести следующий бой 7 марта по правилам бокса

Российский боец ММА Магомед Исмаилов сообщил журналистам, что следующий бой может провести 7 марта на турнире RCC по правилам бокса.

«Предложили определенное противостояние — на 7 марта, — сказал Исмаилов. — Просто не урегулировали пару нюансов. Прошу не подводить меня к ответу, не скажу, с кем противостояние. Да, скорее всего, [бой будет] в RCC. Это бокс».

Исмаилов в прошлом бою победил Александра Шлеменко единогласным решением судей. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря в Екатеринбурге.