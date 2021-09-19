Морено и Фигередо проведут третий бой на турнире UFC 269
17:45
Чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено встретится с экс-чемпионом дивизиона бразильцем Дейвесоном Фигередо на турнире UFC 269. Поединок пройдет в Лас-Вегасе 11 декабря.
Изначально планировалось, что Морено проведет защиту пояса против обязательного претендента Алехандре Пантожи, но бразилец получил травму.
Это будет третий бой между Морено и Фигередо за последний год. Их первый поединок в декабре 2020 года закончилось ничьей, а в июне текущего года Морено победил соперника удушающим приемом в 3-м раунде.
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