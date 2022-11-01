Монсон уверен, что Ян выиграл бой с О`Мэлли: «Возможно, в UFC не позволили Петру победить»

Боец ММА Джефф Монсон в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение россиянина Петра Яна в поединке с американцем Шоном О'Мэлли на UFC 280.

Ян уступил О'Мэлли раздельным решением судей (28-29, 28-29, 29-28).

«Это было достаточно противоречивое решение. Но я считаю, что Ян выиграл этот бой. Ведь он забрал два раунда из трех. Возможно, в UFC не позволили Петру победить. Все завязано на том, какое шоу он может сделать. Я говорю о числах: сколько людей он сможет привлечь. Это то, с чем UFC нужно бороться», — сказал Монсон «СЭ».

Поединок Яна и О'Мэлли прошел 22 октября в Абу-Даби. Россиянин проиграл второй бой подряд. Всего на счету Яна 16 побед и 4 поражения в карьере.