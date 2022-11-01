Шон Брэди рассказал, что его обещали «убить и похоронить в пустыне», если он победит Мухаммада

29-летний американец Шон Брэди (15-1) заявил, что ему постоянно пишут люди, угрожая ему и его жене.

«Кто-то написал моей жене, что если я выиграю у Белала, меня убьют и закопают в пустыне, — сказал Брэди на The MMA Hour. — Эти фанаты... они отморозки. Не поймите меня неправильно, есть хорошие фанаты, но есть люди, которые сидят с фейковых страниц и пишут тебе. Я только что прочитал сообщение: «Ты кусок дерьма». Они пишут тебе дикие слова. Я стараюсь больше не читать сообщения. Но моя жена, дипломированная медсестра, заботится о людях, в то время как люди угрожают ей.

Я уверен, что они не скажут мне ничего в реальной жизни. В этом-то и проблема: эти люди прячутся за экранами и пишут такое. Я проиграл бой, но моя жизнь на этом не заканчивается. Я все еще живу мечтой каждый божий день. А эти люди ненавидят свою жизнь, и именно поэтому они делают то, что делают. Мне жаль их, но я бы не прочь выбить из них все дерьмо".

Брэди проиграл Белалу Мухаммаду (22-3) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.