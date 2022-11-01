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Сегодня, 13:09

Уиттакер ответил, согласится ли он тренироваться с Чимаевым

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) заявил, что он готов тренироваться с Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Я не знаю его [Чимаева] лично, но его навыки на высочайшем уровне, — отметил Уиттакер в интервью Submission Radio. — Железо железо острит. Если мы соберемся и будем работать над нашими навыками и менталитетом — это будет пугающей перспективной, не так ли?»

Ранее Чимаев заявил, что он предпочел бы тренироваться с Уиттакером, а не драться с ним.

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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