Уиттакер ответил, согласится ли он тренироваться с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) заявил, что он готов тренироваться с Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Я не знаю его [Чимаева] лично, но его навыки на высочайшем уровне, — отметил Уиттакер в интервью Submission Radio. — Железо железо острит. Если мы соберемся и будем работать над нашими навыками и менталитетом — это будет пугающей перспективной, не так ли?»

Ранее Чимаев заявил, что он предпочел бы тренироваться с Уиттакером, а не драться с ним.