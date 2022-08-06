Бой Адесанья — Перейра за пояс в среднем весе возглавит UFC 281
Новозеландский боец Исраэль Адесанья проведет защиту титула в среднем весе в главном поединке турнира UFC 281 против бразильца Алекса Перейры, сообщает официальный Twitter промоушена.
Бой пройдет в Нью-Йорке в ночь на 13 ноября. Ранее Адесанья защитил титул в бою с Джаредом Каннонье на турнире UFC 276.
На счету 33-летнего Адесаньи 23 победы и одно поражение, у 35-летнего Перейры 6 побед при одном поражении.
As announced on @SportsCenter, we have a ??????? main event set for MSG ?@Stylebender vs Alex Pereira is confirmed for #UFC281!— UFC (@ufc) August 5, 2022
[ Tickets on sale Friday August 26th ? ] pic.twitter.com/vY5wNDS1OX
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