Бой Адесанья — Перейра за пояс в среднем весе возглавит UFC 281

Новозеландский боец Исраэль Адесанья проведет защиту титула в среднем весе в главном поединке турнира UFC 281 против бразильца Алекса Перейры, сообщает официальный Twitter промоушена.

Бой пройдет в Нью-Йорке в ночь на 13 ноября. Ранее Адесанья защитил титул в бою с Джаредом Каннонье на турнире UFC 276.

На счету 33-летнего Адесаньи 23 победы и одно поражение, у 35-летнего Перейры 6 побед при одном поражении.