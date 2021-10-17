Минееву подарили коня за победу над Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights
08:53
Российскому бойцу Владимиру Минееву подарили коня за победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Night.
После боя во время пресс-конференции ему вручили документы на русского рысака ногайского происхождения. Минеев сможет забрать коня с ипподрома в Пятигорске.
Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил чемпионский титул AMC Fight Night в среднем весе. Это был второй бой соперников.
Прошлая встреча Исмаилова и Минеева состоялась в октябре 2018 года и завершилась вничью.
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