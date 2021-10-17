Минееву подарили коня за победу над Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights

Российскому бойцу Владимиру Минееву подарили коня за победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Night.

После боя во время пресс-конференции ему вручили документы на русского рысака ногайского происхождения. Минеев сможет забрать коня с ипподрома в Пятигорске.

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил чемпионский титул AMC Fight Night в среднем весе. Это был второй бой соперников.

Прошлая встреча Исмаилова и Минеева состоялась в октябре 2018 года и завершилась вничью.