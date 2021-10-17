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Минееву подарили коня за победу над Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights

08:53
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Российскому бойцу Владимиру Минееву подарили коня за победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Night.

После боя во время пресс-конференции ему вручили документы на русского рысака ногайского происхождения. Минеев сможет забрать коня с ипподрома в Пятигорске.

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде и защитил чемпионский титул AMC Fight Night в среднем весе. Это был второй бой соперников.

Прошлая встреча Исмаилова и Минеева состоялась в октябре 2018 года и завершилась вничью.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=cLAqWUlqQbo&t=1248s

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Екатерина Савостина все материалы автора
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