Брат Исмаилова: «Первоначальные ощущения — Мага закончит карьеру»
08:48
Брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова, Рамазан Исмаилов заявил, что спортсмен может завершить карьеру после поражения от Владимира Минеева.
«Первоначальные ощущения — что мы на этом заканчиваем, что Мага закончит карьеру. Так мы думаем в данный момент. Просто такие эмоции... Сейчас пройдет день-два, он успокоится, уже будет видно. Нужно подойти к этому с холодной головой, обдумать все», — сказал на пресс-конференции Рамазан Исмаилов.
В ночь с 16 на 17 октября Магомед Исмаилов проиграл Владимиру Минееву в поединке за титул AMC Fight Night в среднем весе. Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде. Теперь на счету 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и одна ничья.
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