Брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова, Рамазан Исмаилов заявил, что спортсмен может завершить карьеру после поражения от Владимира Минеева.

«Первоначальные ощущения — что мы на этом заканчиваем, что Мага закончит карьеру. Так мы думаем в данный момент. Просто такие эмоции... Сейчас пройдет день-два, он успокоится, уже будет видно. Нужно подойти к этому с холодной головой, обдумать все», — сказал на пресс-конференции Рамазан Исмаилов.

В ночь с 16 на 17 октября Магомед Исмаилов проиграл Владимиру Минееву в поединке за титул AMC Fight Night в среднем весе. Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде. Теперь на счету 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и одна ничья.