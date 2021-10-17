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Брат Исмаилова: «Первоначальные ощущения — Мага закончит карьеру»

08:48
Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова, Рамазан Исмаилов заявил, что спортсмен может завершить карьеру после поражения от Владимира Минеева.

«Первоначальные ощущения — что мы на этом заканчиваем, что Мага закончит карьеру. Так мы думаем в данный момент. Просто такие эмоции... Сейчас пройдет день-два, он успокоится, уже будет видно. Нужно подойти к этому с холодной головой, обдумать все», — сказал на пресс-конференции Рамазан Исмаилов.

В ночь с 16 на 17 октября Магомед Исмаилов проиграл Владимиру Минееву в поединке за титул AMC Fight Night в среднем весе. Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде. Теперь на счету 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и одна ничья.

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Никита Горшенин все материалы автора
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