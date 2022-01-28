Минеев: «Мне претит преклонение перед Западом в ММА»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев объяснил, почему он не стремится в США, где он провел всего лишь один сбор в жизни.

«Почему провел так мало сборов в Америке? Потому что я россиянин. Я русский — сказал Минеев «СЭ». — Я хочу тренироваться здесь. У меня здесь команда, и меня здесь все устраивает. Жить в Америке... Ну не знаю. Может быть и кому-то хочется жить в Америке. Меня сегодня здесь в России все устраивает. У меня гонорары здесь на уровне топов в UFC. Знаете, работать на дядю Сэма, жить там и ждать подачку, которую кинут матчмейкеры, зависеть от их решения, — это все я уже пережил. Прожитый этап».

«Я сначала подумал: зачем мне ехать в Америку, если мне здесь многому надо научиться? Овладеть базой борьбы и так далее. Так я поехал в Дагестан. Я не говорю, что в Америке плохо, но лично там мне делать нечего. Я дерусь в России, меня знают в России, и я хочу творить историю здесь».

«Сегодня я мыслю, как человек, который хочет созидать здесь, в России, и здесь оставлять свое наследие. Наследие не в плане боев и побед, а создавать школы, влиять на ситуации, которые происходят в единоборствах в России. Мне претит преклонение перед Западом в этом плане».

«Наш человек так воспитан, что придерживается понятия: хорошо там, где нас нет. Я так не считаю. Считаю, что мы умеем делать крутые и классные бои. Те же самые боксеры. Я все-таки считаю, что украинская школа бокса — это советская школа бокса. Я не разделяю нас. Сильно не разделяю. Хочу сказать, что Усик, Ломаченко, Поветкин — это наши ребята, которые показывают хорошие результаты в единоборствах. Тот же самый Хабиб. Благодаря базе, которую он набрал здесь, он стал чемпионом там».