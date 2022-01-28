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Сегодня, 19:45

Минеев может провести бой по правилам бокса

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Владимир Минеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев допускает, что в 2022 году проведет бой по правилам бокса. Об этом Минеев заявил в интервью «СЭ», отметив, что он ведет переговоры с промоутером Владимиром Хрюновым.

«Все зависит от предложения. У нас идет диалог с Владимиром Хрюновым, с РЕН ТВ. Пока мы находимся в стадии обсуждения. Бокс — этот вид спорта, которому я отдал много времени. Как-будто бы умею. Думаю, что могу порадовать публику, и, возможно, даже чем-то удивить», — сказал Минеев в интервью «СЭ».

Следующий турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится уже сегодня, 28 января, в Москве. В главном событии вечера российский тяжеловес Вячеслав Дацик сразится против Зелимхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик.

Владимир Минеев
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