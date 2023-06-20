Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 01:20

Минеев: «Да, я потолстел. А кто сказал, что в армии плохо кормят?»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев в интервью «СЭ» рассказал, как он набрал вес в ходе участия в СВО.

— С какими эмоциями читаешь негативные комментарии под видео с тобой, которые были сделаны после того, как ты отлучился в отпуск? Пишут: «Минеев располнел, как же так, он на фронте». Что ответишь этим людям?

— Зачем им отвечать? Ну да, я чуть-чуть потолстел. Я толстенький (улыбается). Мне не 25 лет. Слушай, а кто сказал, что в армии плохо кормят?

— Питание хорошее?

— Меня все устраивает. Плюс я еще не забываю о том, что я профессиональный спортсмен, и я весь свой опыт не собираюсь растрачивать. Я вот с собой взял протеин. Мои друзья дали мне четыре коробки этих протеиновых батончиков. Мы все их прекрасно кушаем. Все нормально.

— У людей складывается впечатление, что...

— Ну, люди, которые там не были. Или люди, которые испытали негативный опыт. Не у всех бойцов фамилия Минеев. Есть возможность нормально питаться.

— Ну и плюс то, что ты усиленно не тренируешься как профессиональный боец.

— Ну да, я сейчас не провожу на тренировках по пять-шесть часов в день, не готовлюсь к бою. И вообще, я склонен к полноте.

— Сколько весишь сейчас?

— 105 килограммов.

— Так ты и до этого столько же весил.

— Просто я не в том качестве. Не борюсь я ежедневно, по лапам и по мешку не бью. Лучше быть чуть-чуть полненьким и здоровым, чем худым и сломанным. Тощий быстро рвется и ломается. Если полный, ты мнешься и гнешься. Слушай, когда я прошелся по улице, я [увидел] такие комментарии: «Почему ты не на СВО?!», ля-ля-ля. Таких комментариев много, и если обращать на них внимание, то можно с ума сойти. Жить так, как каким-то людям вдруг посчиталось, что ты должен жить... Кто эти люди?! Кто они?! Где они вообще?! Сидит какой-то человек где-то, который даже рядом с Ростовом не был, и пишет мне комментарии. Смешно! Почему я на это должен терять свои время, эмоции?!

То, что я чуть-чуть толстенький, и сам знаю (улыбается). Тем более у меня супруга со дня на день должна родить. Конечно же, она чуть-чуть располнела в меру того, как все женщины полнеют при беременности. И тут с точки зрения солидарности к женщине я вообще красавчик (улыбается). Поэтому меня это нисколько не парит.

На счету Минеева в ММА 16 побед, 1 поражение и 1 ничья.

Владимир Минеев
0
Читайте также
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минеев объяснил, почему ему интересен бой с Исмаиловым по боксу

Минеев — о подписании Шары Буллета в UFC: «Пусть одерживает победы и прославляет Россию»
Новости
RSS RSS
Все новости