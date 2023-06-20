Минеев объяснил, почему ему интересен бой с Исмаиловым по боксу

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев в интервью «СЭ» высказался о возможном поединке с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.

- Камил Гаджиев дал понять, что твой бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса очень близок к тому, чтобы состояться. Почему тебе интересен этот бой?

— Во-первых, давняя история противостояния. Во-вторых, хочется вернуться в атмосферу соперничества и ажиотажа, испытать эмоции, которые хочется переживать снова и снова — они как наркотик. Когда люди интересуются, делают ставки, спорят между с собой, когда есть высокий ажиотаж.

Хотя я ловил себя на мысли, что данное противостояние изжило себя. Оно в определенный момент меня не вдохновляло, я не понимал, что творится — какой-то абсурд. Но время проходит, все плохое быстро забывается. У меня-то послевкусие осталось приятное (улыбается), поэтому хочется его продлить. Вот за этим я и иду.

- Что по переговорам на данный момент? Есть ли предварительная договоренность?

— Я вам по поводу этого ничего не могу сказать. Лучше задайте этот вопрос Камилу Гаджиеву.

- Он обмолвился, что есть договоренность на сентябрь.

— Я такого не слышал. Слышал про бой по кикбоксингу на сентябрь, но об этом мы говорили еще до контрнаступления украинской стороны. Тогда было представление, что возможно вести хоть какой-то тренировочный процесс. Сейчас ничего не могу сказать, потому что с тех пор, как я нахожусь в отпуске, поменялось очень многое. Для того чтобы людям что-то говорить, надо сначала туда снова вернуться и предстать перед своим начальством. Просто как бывает: мы хотим сразу все успеть, не отказываемся, заявляем, не боимся критики, и поэтому у нас многое что получается. Но на все воля Божья. Посмотрим.

В октябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights в Сочи Минеев техническим нокаутом победил Магомеда Исмаилова.

Всего на счету Минеева в ММА 16 побед, 1 поражение и 1 ничейный бой с Исмаиловым.