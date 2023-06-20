Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:50

Минеев объяснил, почему ему интересен бой с Исмаиловым по боксу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев в интервью «СЭ» высказался о возможном поединке с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.

- Камил Гаджиев дал понять, что твой бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса очень близок к тому, чтобы состояться. Почему тебе интересен этот бой?

— Во-первых, давняя история противостояния. Во-вторых, хочется вернуться в атмосферу соперничества и ажиотажа, испытать эмоции, которые хочется переживать снова и снова — они как наркотик. Когда люди интересуются, делают ставки, спорят между с собой, когда есть высокий ажиотаж.

Хотя я ловил себя на мысли, что данное противостояние изжило себя. Оно в определенный момент меня не вдохновляло, я не понимал, что творится — какой-то абсурд. Но время проходит, все плохое быстро забывается. У меня-то послевкусие осталось приятное (улыбается), поэтому хочется его продлить. Вот за этим я и иду.

- Что по переговорам на данный момент? Есть ли предварительная договоренность?

— Я вам по поводу этого ничего не могу сказать. Лучше задайте этот вопрос Камилу Гаджиеву.

- Он обмолвился, что есть договоренность на сентябрь.

— Я такого не слышал. Слышал про бой по кикбоксингу на сентябрь, но об этом мы говорили еще до контрнаступления украинской стороны. Тогда было представление, что возможно вести хоть какой-то тренировочный процесс. Сейчас ничего не могу сказать, потому что с тех пор, как я нахожусь в отпуске, поменялось очень многое. Для того чтобы людям что-то говорить, надо сначала туда снова вернуться и предстать перед своим начальством. Просто как бывает: мы хотим сразу все успеть, не отказываемся, заявляем, не боимся критики, и поэтому у нас многое что получается. Но на все воля Божья. Посмотрим.

В октябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights в Сочи Минеев техническим нокаутом победил Магомеда Исмаилова.

Всего на счету Минеева в ММА 16 побед, 1 поражение и 1 ничейный бой с Исмаиловым.

Владимир Минеев. «Кто сказал, что в армии плохо кормят?» Минеев — большое интервью: Пригожин, ответ хейтерам, Шара Буллет и UFC
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
ММА
0
Читайте также
Суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата
Экс-россиянка меняет гражданство в третий раз. Фигуристка Ефимова переезжает в США
Польская туристка рассказала о «культурном шоке» от засилья русских в Аланье
Минобороны России показало захваченный в ДНР французский танк AMX-10RC
В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ линии обороны под Купянском
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Минеев — о Пригожине: «Простому русскому мужику он импонирует, потому что сидит в окопе»
Новости
RSS RSS
Все новости