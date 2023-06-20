Минеев — о подписании Шары Буллета в UFC: «Пусть одерживает победы и прославляет Россию»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев в интервью «СЭ» прокомментировал переход Шарабутдина Магомедова (ака Шара Буллет) в UFC.

— Шара Буллет подписался в UFC. Как ты отреагировал на данную новость? В этом году у вас должен был состояться потенциально бой года.

— Как я должен был отреагировать? Слушай, меня не интересует то, что происходит за рубежом.

— Если и смотришь, то бои, которые проходят в России?

— Сейчас больше на тех ребят, которые дерутся у меня в промоушене. Но смотрю больше как матчмейкер, нежели как спортсмен. Много ярких ребят, противостояние с каждым из них — история. Еще зависит от того, как это преподнести и какая аудитория. Что касается Шарабутдина — он, безусловно, яркий парень. Я ему желаю только удачи. Вот чисто по-мужски всего ему самого доброго. Пусть одерживает победы и прославляет Россию.

В конце прошлого года Шара Буллет подписал контракт с UFC. Россиянин будет выступать в средней весовой категории. Согласно Sherdog, на его счету 11 побед и 0 поражений.