Ветеран UFC Мэтт Браун на шоу The MMA Hour рассказал о сопернике, который больше всего походил на принимающего запрещенные препараты.

— Бывало, что на взвешивании, перед боем вы смотрели на соперника и понимали: «Он нахимичен по самое нельзя»?

— Безусловно. Самый очевидно нахимиченный был Джони Хендрикс. Турнир, на котором мы дрались, был последним до прихода USADA. Он был настолько явно под чем-то... Черт возьми, это такая несправедливость и неравные условия... И посмотрите, что потом случилось с его карьерой (1-5 после прихода USADA — прим.). Эрик Сильва еще, возможно, был на чем-то. Но Джони, блин, он был нахимичен, и это было ясно, как день. Он был наколот и мне это не нравилось. Но в те годы ты вынужден был иметь дело с такими бойцами. Что я мог сделать, отклонить бой что ли?

Браун проиграл Хендриксу единогласным решением в марте 2015-го. Последний поединок в UFC 41-летний Браун провел в июне 2021-го, победив нокаутом Диего Лиму.