Ветеран UFC Мэтт Браун рассказал, почему делает инвестициии в криптовалюту.

«Мне интересна крипта, но больше мне интересен биткоин, — сказал Браун на шоу The MMA Hour. -Чтобы понять философию биткоина, вам нужно прочитать книгу «The bitcoin standart». Я по характеру очень стойкий либертарианец, любящий свободу и ненавидящий власть сукин сын. Биткоин — наш ключ к свободе. Я не верю во все эти 20 000 криптовалют, которые сейчас наплодились, это дерьмо собачье, но я верю в биткоин. Биткоин — это король, это децентрализованная валюта, наш шанс на свободу.

За пределами биткоина есть интересные криптопроекты, я верю, что в блокчейне много возможностей, но для меня главное — это биткоин. Я верю в него, прежде всего, идеологически, а не с целью наварить лишний бакс. Хотя я верю, что он сделает меня и богатым в том числе. Если бы я мог посоветовать людям, как врубиться в биткоин, понять его — то почитайте книгу «The bitcoin standart». Надеюсь, все прочтут эту книгу и запрыгнут в биткоин. Это наш путь к экономической свободе".

Брауну 41 год. В UFC он провел 28 поединков. В последнем бою, в июне 2021-го, нокаутировал Диего Лиму на UFC Vegas 29.