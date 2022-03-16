Александр Волков: «Поначалу вся ситуация отвлекала, но я отключил соцсети и сейчас абсолютно изолирован»

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков рассказал, как политические новости повлияли на его подготовку и настрой.

«Было общее нервное состояние по поводу того, что меня где-то могут не пропустить, на каком-то из контролей паспортных — либо у нас, либо тут у вас, — сказал Волков на медиа-дне к UFC London. — Сам полет был очень долгий, пришлось лететь не напрямую из Москвы, а через Абу-Даби. Сам полет занял в сумме около суток. Все было комфортно, все хорошо, везде прошли идеально. Ничем не отличался этот перелет кроме того, что за это время я мог бы долететь до Америки и обратно.

Вся эта ситуация отвлекала поначалу, но затем я просто отключил свои соцсети и сконцентрировался на подготовке. Потому что если читать новости, вникать в события — голова взрывается, это мешает сконцентрироваться на подготовке. Сейчас я абсолютно изолирован от того, что происходит снаружи и сконцентрирован на том, чтобы показать в субботу хороший бой.

Как мне Лондон? В прошлую поездку я был почти все время в отеле, а в этот раз я уже был в центре Лондона, посмотрел Биг-Бен, посмотрел Гринвич-парк, дворец королевы. Достаточно аутентично все выглядит, мне все тут очень понравилось. Достаточно зелено, у нас в России еще снег лежит, а здесь хорошая погода, зелень. Заряжаюсь позитивными эмоциями, гуляя тут».