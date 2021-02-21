Деррик Льюис повторил рекорд UFC по числу побед нокаутами
13:16
Американский боец MMA Деррик Льюис повторил рекорд бразильца Витора Белфорта по числу побед нокаутами в UFC.
Льюис нокаутировал соотечественника Кертиса Блейдса в главном поединке турнира UFC Fight Night 185 (UFC Vegas 19).
Встреча прошла в Лас-Вегасе и завершилась по итогу двух раундов нокаутом после точного апперкота.
Теперь у Льюиса и Белфорта по 12 нокаутов в UFC. Для 36-летнего Льюиса этот успех стал 25-м за всю профессиональную бойцовскую карьеру.
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