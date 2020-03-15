Менеджер Нурмагомедова: «Все хотят продолжать драться»

Менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что все его бойцы хотят продолжать соревнования.

— Я говорил со всеми своими клиентами. Они все хотят продолжать драться, — написал Абдель-Азиз в Twitter.

I spoke to all my fighters all they wanted to do fight — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) March 15, 2020

Ранее глава UFC Дана Уайт выразил надежду, что у него будет два новых варианта для проведения поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Турнир UFC 249, главным поединком которого должен стать бой, должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк, США). Однако, как сообщил Уайт, варианты с Бруклином и Лас-Вегасом больше не рассматриваются.

Ранее атлетическая комиссия штата Невада, крупнейшим городом которого является Лас-Вегас, приостановила все спортивные мероприятия на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

На счету 31-летнего россиянина, чемпиона UFC в легком весе, 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона— 25 побед и 3 поражения. Поединок между ними должен состояться 18 апреля.