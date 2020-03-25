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Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб совсем не думает о деньгах, он не такой»

15:28

Менеджер бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, в чем отличие россиянина от других спортсменов.

— Чемпионы должны быть сосредоточены на заработке, — приводит MMAJunkie слова Абдель-Азиза. — Они все такие, кроме одного парня. Думаю, все должны стремиться к тому, чтобы получать крупные гонорары, но Хабиб не думает о деньгах. Я думаю, ему нужно быть нацеленным на заработке в боях, но он совсем не такой. Когда он завершит карьеру, мы все будем по нему скучать. Будем скучать по тому, что он привнес в спорт и по тому, как он вел себя. Думаю, он может драться еще пять лет, но даже если он уйдет завтра, я буду счастлив. Я хочу, чтобы Хабиб делал то, что считает нужным.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 31-летний боец победил во всех 28 поединках по правилам ММА в профессиональной карьере. Следующий бой Хабиба запланирован на 18 апреля, россиянин должен встретиться с американцем Тони Фергюсоном (25-3) в рамках шоу UFC 249.

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