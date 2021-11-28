Гусейнов назвал позором и стыдом выступление Емельяненко в бою против Сантоса

Российский средневес Артур Гусейнов, которому ранее Александр Емельяненко посоветовал завершить карьеру, назвал выступление тяжеловеса в бою против Марсио Сантоса позором и стыдом.

«Я чувствовал, что ты так проиграешь, и это очень большой позор, что ты в такой форме вышел, хотя ты сам всем замечания делаешь — сказал Гусейнов в видеопубликации в своем Instagram. — Это что такое? Это бой что ли? Просто стыдно, 115 кг. Лучше быть с таким спасательным кругом (указывает на свой живот), но драться достойно. В следующий раз, когда болтаешь, думай, о чем говоришь. Так что лучше на себя спасательный круг одень и двигайся в нем. Будь застрахован в жизни».

Емельяненко провел бой против средневеса Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106, который прошел 27 ноября в Сыктывкаре. Россиянин потерпел поражение от бразильца удушающим приемом в первом раунде.

Теперь на счету Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. У Сантоса — 17 побед, 6 поражений и 1 ничья.

Гусейнов дважды встречался в клетке с Сантосом. На турнире лиги Хабиба Нурмагомедова EFC в апреле в Москве Сантос в статусе крупного андердога задушил Гусейнова. Затем в августе на турнире EFC в Нижнем Новгороде бойцы отбились вничью.