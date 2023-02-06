Корнилов уверен, что бой между Биволом и Бетербиевым рано или поздно состоится

Менеджер Дмитрия Бивола Валим Корнилов оценил шансы на проведение боя с Артуром Бетербиевым.

«Я уверен, что этот мегабой рано или поздно состоится. Но есть определенные препятствия. Например, у боксеров контракты с разными телевизионными каналами и промоутерами. Плюс, сейчас очень тяжело реализовать бой двух россиян где-то за границей, а в России титульные бои пока запрещены. Это сложности, которые придётся как-то решать и преодолевать. У Димы есть мечта стать абсолютным чемпионом. Но это совсем не значит, что у него есть цель побить Бетербиева. Да сложилось так, чтобы эту мечту осуществить, должны драться два россиянина. Думаю, что у Артура Бетербиева такие же амбиции. Эти два парня на сегодняшний день победили почти всех значимых соперников в своей весовой категории. Наверное, судьба так сложилась что им придется встретиться и доказать всем, кто лучший. Вопрос времени», — приводит слова Корнилова «Спорт День за Днем».

Бивол провел 21 бой в профессиональной карьере, в которых не потерпел ни одного поражения. И пять раз успешно защитил главный титул в своей категории WBA.

Бетербиев также не проиграл ни одного боя в 19 поединках. Он является действующим обладателем трех поясов по версиям IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе.