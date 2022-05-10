Иван Штырков дал прогноз на бой Исмаилова и Шлеменко

Российский боец Иван Штырков (20-2) считает, что фаворитом в бою между Магомедом Исмаиловым (17-3) и Александром Шлеменко (61-13) является дагестанский боец.

«Мага сейчас на хороших кондициях, которые могут жестко помешать Сане его выиграть, — сказал Штырков в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». — Если Мага будет в хороших кондициях, в тех, в которых я его лично видел на тренировках, то думаю, что Мага выиграет. Если, опять же, Александр останется в тех кондициях, в которых я его видел в его последних двух боях. Если Александр каким-то образом вернет себя трехлетней давности, то тогда у Маги будут очень серьезные проблемы, тем более у них будет пятираундовый бой».

Шлеменко и Исмаилов должны подраться в Екатеринбурге в августе в лиге RCC.

«Это будет противостояние ударников, но у Маги есть еще и атакующая борьба, а Саня не любит атаковать борьбой, но хорошо защищается. Это интересное спортивное противостояние. Очень хотелось бы увидеть его на пике их форм. Но в данный момент у Маги травма, у Сани травма. Саня уже какое-то время, видимо, не так хорошо тренируется, как раньше, не та, может быть, мотивация, а Мага много раз сам говорил, что хотел завязать, и тоже, может быть, у него уже не та мотивация. К бою с Минеевым он очень много потерял мотивации», — отметил Штырков.