Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:21

Василевский: «Шлеменко боится не ответить за свои слова и выглядеть балаболом»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец ММА Вячеслав Василевский ответил Александру Шлеменко, заявившему, что ему не интересен третий бой в их противостоянии.

«Слова Шлеменко меня не удивили. Он понимает, что бой со мной не потянет и любыми способами пытается загаситься. Он человек с гордыней, и это стало бы большим ударом для него. Он ведь много говорил, что я ему не соперник, что он гораздо сильнее, что он великий. Но он зависим от мнения людей, поэтому получится, что он балабол в этой ситуации. Тут все понятно, это его страх не ответить за свои слова и выглядеть балаболом при своей же аудитории. А он этого очень не любит.

Вся его деятельность направлена исключительно на самолюбование. Поэтому он кричит о вреде алкоголя, о какой-то помощи кому-то, и делает все, чтобы подняться в глазах окружающих. Для меня это не секрет и не сюрприз. Владимир Хрюнов предлагал ему бой со мной еще зимой. Он сначала согласился, а потом отказался», — приводит слова Василевского MMA.Metaratings.ru.

Ранее Шлеменко заявил, что противостояние с Василевским для него закрытая и неинтересная тема, так как он уже одержал над ним две победы.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Шлеменко
0
Читайте также
Капризовым восторгались, но не удержали. «Миннесота» начала плей-офф с победы
Что делать Гусеву. Он уйдет из СКА, но куда дальше?
Дибров рассказал об обстоятельствах ДТП в Москве
Рамадан заканчивается: как отмечают Ураза-байрам
Рядовой Шариков заменил раненого командира и удержал оборону направления
Ураза-байрам – 2023: начало и конец, что нельзя делать
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мендес: «Махачев хочет реванш с Волкановски»

Деметриус Джонсон назвал самого пугающего соперника в карьере
Новости
RSS RSS
Все новости