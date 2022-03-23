Майкл Пейдж и Логан Сторли подерутся за временный титул 13 мая на Bellator 281

1-й номер рейтинга Bellator в полусреднем весе Майкл Пейдж (20-1) подерется с 4-м номером рейтинга Логаном Сторли (13-1) за временный пояс чемпиона 13 мая на Bellator 281. Турнир пройдет в Лондоне, Англия.

Изначально Пейдж должен был подраться с чемпионом полусреднего веса, украинцем Ярославом Амосовым. Однако поединок сорвался из-за того, что Амосов вернулся на родину.

Пейдж идет на серии из 6 побед. В предыдущем поединке он раздельным решением судей одолел Дугласа Лиму (32-10) 1 октября 2021 года на Bellator 267. Сторли идет на серии из 2-х побед. В последнем бою он победил Неймана Грейси (11-3) единогласным решением судей 19 февраля на Bellator 274.