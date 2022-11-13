Алекс Перейра: «Все свою жизнь я работал ради этого момента, этот успех был предписан мне»

Бразилец Алекс Перейра прокомментировал победу над Исраэлем Адесаньей в поединке за звание чемпиона UFC в среднем весе. Бой проходил на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США).

«Чувствую себя хорошо, всю свою жизнь я работал ради этого момента, мне это было предписано. Да, было много трештока, но я должен был получить этот бой.

Это был очень тяжелый бой, но как говорит Гловер, я каждый день и так прохожу через бои в зале. Все, кто говорил, что я не могу драться 5 раундов, ошибались. Я готов к следующему вызову. Спасибо всем, кто поддерживал меня, спасибо, Джо Роган, что верил в меня с самого начала», — сказал Перейра после боя.

Для 35-летнего Перейры это четвертый бой в UFC. Его рекорд — 8 поединков, 7 побед и 1 поражение.