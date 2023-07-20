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Гилберт Бернс дал прогноз на бой Конора и Чендлера: «Он надерет ему задницу»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (22-6) рассказал, что поединок экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) и пятого номера рейтинга UFC в легком весе Майкла Чендлера (23-8) состоится в декабре.

«Дана Уайт сказал Чендлеру, что его бой с Конором состоится в конце года. На следующий день Чендлер опубликовал эмодзи рождественской елки [в Twitter]. Так что я думаю, что все готово и бой состоится в декабре.

Кто фаворит? Если бы мы говорили о том Коноре, который побеждал Жозе Альдо и Эдди Альвареса, он был настоящим убийцей, и я бы поставил его в фавориты. Но сегодняшний Конор, который на прошлой неделе пил виски Proper No. 12 на пляже в коротких плавках, — этот парень не выдержит конкуренции с Чендлером.

Чендлер приезжает на тренировку первым, изучает каждую деталь своего соперника, тренируется по всем направлениям, записывает на бумаге каждую деталь стратегии. Самое удивительное, что когда дверь в клетку закрывается, он просто рвет бумагу и включает режим убийцы. Но Чендлер — это не шутка. Он силен, обладает нокаутирующей силой, потрясающей борьбой, отличными навыками работы на земле. Это очень плохой поединок для Конора. Он надерет Конору задницу".

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

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