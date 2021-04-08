Масвидаль сравнил Аскрена с лежачим полицейским

Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль в ходе интервью с Ариэлем Хельвани поделился мнением о шансах Бена Аскрена в боксерсом поединке против YouTube-блогера Джейка Пола.

Ариэль Хельвани: «17 апреля ваш враг Бен Аскрен подерется с Джейком Полом, представляя ММА в ...»

Хорхе Масвидаль: «Как вы можете называть его врагом? Он лежачий полицейский. Я еду на всей скорости, на своем Гелендвагене-AMG, и тут бамп — нас немного подбрасывает, но мы мчимся дальше. Я оборачиваюсь к человеку на пассажирском кресле и спрашиваю: «Ты что-то почувствовал? На что мы наскочили?». А он даже не слышит меня, потому что музыка в салоне играет слишком громко. И я даже не сбавляю музыку и не спрашиваю его второй раз. Просто мчусь дальше на полной скорости. И он не представляет ММА. Человек, который не может выбросить джеб — не может представлять смешанные единоборства. Это неуважение к ММА

17 апреля Аскрен проведет бой с блогером Джейком Полом по правилам бокса. Масвидаль 24 апреля подерется за титул UFC в полусреднем весе с Камару Усманом в главном событии вечера UFC 261.