Хорхе Масвидаль: «Усман задел мою религию, это очень серьезно»

Претендент на пояс UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от реванша с Камару Усманом.

«Усман после Бернса сказал, что я называл себя Иисусом, но я никогда не называл себя Иисусом. Я верую в Иисуса, он Создатель, он — та религия, которую я исповедую. Но я никогда не называл себя Иисусом, и Усман просто впутывает в наши дела религию.

Я готов дать миллион долларов ему, если он найдет хоть одно видео, где я называю себя Иисусом. Да, я называл себя Уличным Иисусом, потому что у меня длинные волосы, я вырос на улицах. Но я никогда не называл себя Иисусом, потому что никто не равен Богу.

Улучшилась ли ударка Усмана? Это неуважение к ударной технике — говорить о ней в одном контексте с Усманом. Я дрался с Ивом Эдвардсом, Ки Джей Нунсом — людьми, которые зарабатывали на жизнь нокаутами, а тут Усман. Он выпячивает грудь на объявлении перед боем, строит из себя опасного парня, но он не такой. Он не Терри Крюс, в нем нет никакой опасности. Он мог бить меня, когда я уже устал, но боялся — обнимал меня до гонга. Я знаю, что ментально он не на моем уровне. Никогда и ни один из этих боев в ММА не был для меня личным, но вот этот — ближе всего к такому", — сказал Масвидаль в интервью ESPN.

24 апреля Масвидаль проведет реванш с Усманом в главном событии вечера на UFC 261.