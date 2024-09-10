Бадаев: «10 бойцов АСА провалили взвешивание. Все хотят контракты как в UFC, но никто не хочет работать как в UFC»

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев прокомментировал информацию о том, что десять бойцов из карда АСА 179 не уложились в лимит весовых категорий.

«Десять человек не сделали вес. Из 38 человек десять не уложились в лимит весовой категории. Это показывает отношение к лиге. В UFC такого бы не было. Там все делают вес, выполняют обязательства по контракту. Все понимают, что это нужно. А к АСА почему-то отношение другое. Это расстраивает.

Мы же равняемся на UFC. Спортсмены хотят гонорары как в UFC, раскрутку как в UFC, условия как в UFC. Но они не хотят работать как в UFC. Все бойцы, которые не сделали вес, будут наказаны рублем. Некоторые опоздали на утреннее и вечернее взвешивания. Все они будут наказаны. По-другому никак», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

На турнире АСА 179 определился победитель «Гран-при АСА» в полулегком весе. Им стал Ислам Омаров, который одержал победу над Курбаном Тайгибовым удушающим во втором раунде.