Вагабов: «9 из 10 поединков против Кудряшова я бы проиграл только один»

Вагаб Вагабов прокомментировал бой по боксу с Дмитрием Кудряшовым

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов прокомментировал бой по боксу с Дмитрием Кудряшовым.

«9 из 10 поединков против Кудряшова я бы проиграл только один, — сказал Вагабов на пресс-конференции. — Совершил ошибку, вышло недоразумение».

Вагабов нокаутом в первом раунде уступил Кудряшову. Бойцы возглавили турнир лига PRAVDA, который состоялся 11 июня в Москве.