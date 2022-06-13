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Сегодня, 16:04

Вагабов: «9 из 10 поединков против Кудряшова я бы проиграл только один»

Вагаб Вагабов прокомментировал бой по боксу с Дмитрием Кудряшовым
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов прокомментировал бой по боксу с Дмитрием Кудряшовым.

«9 из 10 поединков против Кудряшова я бы проиграл только один, — сказал Вагабов на пресс-конференции. — Совершил ошибку, вышло недоразумение».

Вагабов нокаутом в первом раунде уступил Кудряшову. Бойцы возглавили турнир лига PRAVDA, который состоялся 11 июня в Москве.

Дмитрий Кудряшов (бокс)
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