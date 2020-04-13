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Макгрегор приобрел средства защиты для врачей больницы в Ирландии

12:58
Конор приобрел средства защиты для врачей. Фото Instagram
Конор приобрел средства защиты для врачей. Фото Instagram
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Ирландский боец MMA Конор Макгрегор купил средства индивидуальной защиты для врачей, которые борются с пандемией коронавируса.

— Так горжусь тобой, Конор, — написала его жена Ди Дэвлин в Instagram. — Поработав годы в больнице, я знаю, как усердно работают эти женщины и мужчины, чтобы обеспечить всем нам безопасность.

Предоставить им оборудование, необходимое для защиты, пока они выполняют свою работу, действительно потрясающий поступок.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 850 393 человека. В Ирландии зафиксировано 9 655 заболевших, 334 человека погибли, 25 выздоровели.

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