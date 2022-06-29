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Сегодня, 10:16

Александр Шаблий вошел в топ-5 рейтинга Bellator в легком весе

Давид Хачатрян
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Топ-5 рейтинга Bellator в легком весе.

29-летний российский боец Bellator Александр Шаблий (22-3) после доминирующей победы над 37-летним американцем Брентом Примусом (11-3) 24 июня на Bellator 282 впервые вошел в топ-5 рейтинга лиги в легком весе, поднявшись на три позиции. Шаблий победил Примуса техническим нокаутом во втором раунде. Всего в активе россиянина три поединка в Bellator — два первых закончились единогласным решением судей.

Также на одну позицию в легком весе поднялся Усман Нурмагомедов (14-0). Сейчас он находится на третьей строчке рейтинга. Кроме того, на одну позицию в легчайшем весе после победы над Энрике Барзолой (18-6) поднялся Магомед Магомедов (19-2), расположившись на третьей строчке рейтинга.

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