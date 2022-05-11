Ислам Махачев Дос Аньосу: «Закрой свой рот, ты, получивший от макчикена пощечину мальчик»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев (22-1) жестко отреагировал на сообщение Рафаэля Дос Аньоса (31-13), который посоветовал Махачеву не надеяться на титульный бой.

«Бенил ждет тебя», — написал бразилец в Twitter. В ответ Махачев написал: «Я был готов драться с тобой 26 февраля, а также 24 октября 2020-го и 30 октября 2021-го, но ты так и не появился. Так что закрой свой рот, ты, получивший от макчикена пощечину мальчик».

Махачев в последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

В последнем бою Дос Аньос одолел Ренато Мойкано (16-5) единогласным решением судей (49-44, 50-44, 49-45) 6 марта в соглавном событии вечера на UFC 272.