Махачев обратился к Оливейре: «Просто скажи, ты боишься проиграть. Твое джиу-джитсу не сработает против меня»

Махачев заявил, что джиу-джитсу Оливейры не сработает против него

Третий номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев (22-1) ответил на заявление Чарльза Оливейры (33-8), который сообщил, что Махачев не заслуживает права драться за титул чемпиона в легком дивизионе.

«Забавно, что ты одновременно вызываешь на бой Нейта, который не выигрывал бои вот уже много лет, и в то же время говоришь, что я должен заработать право драться за титул... Просто скажи прямо, что ты боишься проиграть. Твое джиу-джитсу не сработает против меня. Ты знаешь это», — написал Махачев в Twitter.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец не получил титул чемпиона из-за того, что провалил взвешивание накануне турнира.

Махачев в последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.